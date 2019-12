Mila Ximénez decepcionada con María Patiño

Mila Ximénez siente que no le apoya nadie fuera

La concursante decepcionada con María Patiño

La concursante de 'GHVIP 7', Mila Ximénez, ha acabado muy decepcionada con su amiga María Patiño. Todo surgió a raíz de que los concursantes pudiesen leer algunos tuits apoyando su concurso. Cada una ha recibido un mensaje de apoyo de diferentes caras conocidas. Noemí Salazar lo recibió de Cristina Tárrega y a Mila Ximénez le escribió su compañero Kiko Hernández. Lo que no se esperaba la colaboradora de 'Sálvame' es que a Adara también le apoyase una compañera de su programa. Una situación que sorprendió, incluso, a la propia Adara.

Telecinco

"Cuando logras vivir como sientes, aún perdiendo has ganado", fue el mensaje que recibió Adara de María Patiño. Todas se sorprendieron al ver por quién estaba firmado ese tuit. "Es que ella es muy romántica", fueron las primeras palabras que salieron de Mila. Sin embargo, Jordi González no pudo evitar preguntar qué había pasado si María Patiño era defensora de Mila.

Esta cuestión provocó que Mila Ximénez no pudiese saltar explicando que de allí iba a salir "con la cabeza hecha un Cristo". Un poco medio en broma, medio en serio, la concursante explicó que ya no sabe qué pensar. "Yo me voy ya a la mierda, muchas gracias, María. Un beso a todos y si no tengo trabajo me lo decís".

Telecinco





La concursante ha intentado tomárselo con un humor y acababa cuestionándose si le quedaba alguien fuera apoyándola. "¿Me queda alguien? Porque como no ha venido nadie a verme ¿Mi hermano está ahí?¿Me sigue queriendo? Aquí han venido novios, primos, amantes, cuñados, padres, madres, y a mí no ha venido a verme ni Dios, y encima Patiño dice Adara ganadora, esto es para cagarse", explicaba provocando un momento divertido en plató.

Por su parte, María Patiño ha querido pronunciarse a través de su cuenta de Twitter expresando su malestar al ver que utilizan sus palabras para desestabilizar a una compañera. Además, ha aclarado que a partir de ahora mostrará todo su apoyo a Mila Ximénez.