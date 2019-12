Ben Affleck ha recaído con el alcohol y se ex no se lo perdona.

Ben y Jennifer rompieron en 2015, después de casi 10 años de matrimonio, y aunque ya están legalmente divorciados, desde octubre de 2018, siempre han intentado mantenerse unidos por el bien de los tres hijos que tienen en común: Violet (14), Seraphine (10) y Sam (7). Por eso, hace unos días la expareja volvió a reencontrarse para ir a comprar el árbol de Navidad en familia, como vienen haciendo todos los años pese a llevar cuatro separados. Sin embargo, en esta ocasión los caretos que lucieron ambos indican que... ¡ya no se soportan! Y es que, como dice el refrán, "una imagen vale más que mil palabras" y por muy bien que siempre han aparentado llevarse, parece que las tornas han cambiado y ya no están tan bien avenidos como han intentado demostrar hasta ahora.

El actor, muy serio, junto a su hijo pequeño Sam. Gtres

Según la prensa americana, la raíz de este distanciamiento entre la expareja se debe al monumental enfado que tiene Jennifer con Ben desde Halloween. Parece ser que el protagonista de Batman volvió a recaer en su problema con el alcohol esa noche, después de muchos meses sobrio. De hecho, el último ingreso de Ben fue en agosto de 2018, cuando Jennifer Garner le llevó a la clínica. El actor volvió a recaer el 1 de noviembre.

A esto se une que tampoco parece gustarle mucho la nueva churri de su exmarido, Katie Cherry, a la que acusaría de ser una mala influencia para Ben. Parece que ella tampoco hizo mucho por evitar que el actor volviera a las andadas con sus viejos problemas con la botella...

Jennifer comparte arrumacos y confidencias con su hija pequeña Seraphine. Gtres

Pero la historia no acaba aquí. El actor también anda de mal humor, sobre todo, desde que su exmujer sale con el empresario John Miller, con el que incluso se ha planteado compartir casa, algo que a Affleck no le ha hecho ni pizca de gracia. Estos dos son como el perro del hortelano 'ni come ni deja comer'.

Sus nuevas parejas

Ben está saliendo con Katie Cherry, una modelo y música de 30 años. La chica no parece una buena influencia: ella fue su compañera la noche en la que Affleck salió borracho de una fiesta de Halloween y acabó en un casino de Los Ángeles dando tumbos.

Por su parte, el novio de Jennifer Garner es el empresario John Miller. Es un hombre serio y formal que ha enamorado a la actriz, que parece haber recuperado la sonrisa junto a él. Dicen que Ben está muy celoso…