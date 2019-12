Está claro que Ozuna está considerado uno de los artistas latinos más populares. Así lo dejó claro Pablo Motos al comienzo de la entrevista con el cantante: "Tienes decenas de videoclips con más de mil millones de reproducciones, eres una de las cien personas más influyentes según el 'Time Magazine'. Unos datos que el artista justifica con mucho trabajo, ya que antes de la fama, Ozuna asegura que en su primera cita con su mujer tan solo tenía cuarenta dólares en el bolsillo, por eso nos preguntamos ¿En qué aspectos de su vida le ha cambiado la fama?

Pues lo primero que ha cambiado es la forma de mirar la hora ya que el cantante asegura que el encanta coleccionar relojes de lujo. Durante su visita al programa enseñó un Rólex que "ni siquiera se puede comprar" ya que se trataba de una colección exclusiva de la marca. Sin embargo, no es el más caro que tiene, el reloj de más valor tiene un precio de "un millón doscientos". Aunque el cantante admite que siempre le han gustado "los buenos relojes", incluso antes de que le llegara la fama.

Sin embargo, no todo es lujo en el mundo de la fama internacional. El artista asegura que hay una parte que siempre le cuesta superar y eso es despedirse de su mujer, con la que lleva ocho años de relación, y de sus dos hijos cada vez que tiene que viajar por trabajo. "Es bien difícil, muchas veces me dicen 'papi no te vayas' y me tengo que ir mientras los dejo dormidos". También ha admitido que siempre que puede se lleva a toda su familia con él, para estar juntos el mayor tiempo posible y enseñarles los sitios que visita.