¿Conoces a alguien que odie la Navidad? Pero no odiar de "ay, qué de gente por todas partes" o "que rollo comprar regalos". Nos referimos a odiar de desear que no existieran, porque si no conoces a nadie, hoy tenemos a la persona que te va a explicar por qué no le gustan NADA estas fechas: Violeta Mangriñán. La ex superviviente ya contó en su día que las Navidades no son unas fechas que a ella le traigan unos recuerdos especialmente felices, y es por eso que para ella "Navidad debería ser todo el año, es decir, que no hace falta que sea Navidad para juntarse con la familia", ha revelado en su último vídeo para MTMad.

Mediaset

La valenciana tiene sus propias razones para que no le gusten estas fechas tan señaladas, y está claro que cuando se ven desde su prisma, la idea de 'Navidad' cambia por completo: para unos es un momento de juntarse, comer, compartir momentos... pero para ella no. "El año pasado conté que mis Navidades, desde hace unos años, han sido un poco tristes: desde que se murió mi abuelo paterno, se acabó la nochevieja y desde que mi abuela materna se ha hecho más mayor, hace años que la Nochebuena se hace en casa de mis tías… y como que ya ha dejado de ser tan guay", contaba.



"Además, mis padres se separaron y siempre ha habido mucho mal rollo. Otro año pasé las Navidades sola en casa… en fin", añadía. Y es que con ese pasado ¡normal que quiera que pasen rápido!

Mediaset

Eso sí, este año parece que la cosa está a punto de cambiar: tiene novio nuevo, casa nueva... así que "todo apunta a que, por fin, voy a tener una Navidad chula… y eso va a ser porque este año se ha cruzado en mi vida este ser (Fabio), y como este año tenemos una casa tan bonita, como que me apetece decorarla", ha desvelado. ¡Deseando estamos de ver cómo queda!