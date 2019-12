¿Cuándo aprenderán los famosos a no liarla? Es una pregunta que nos hacemos casi día sí y día también, porque si a nuestras celebrities les pagaran por cagarla, algunos serían millonarios. ¿El último? Gianmarco Onestini, que aunque sea nuevo dentro del famoseo patrio, ya se ha cubierto de gloria después de un bolo en una discoteca de Valencia. El italiano había sido contratado este fin de semana para animar el cotarro, pero quiso presumir tanto... que se cayó con todo el equipo.

Aunque el sitio no estaba especialmente lleno, había una buena cantidad de gente queriendo hacerse una foto con el ex gran hermano, darle dos besos y todo lo que él se dejara, pero no parecía ser la suficiente gente para Gianmarco y su equipo, que sin cortarse trucaron la imagen con Photoshop... y les han pillado de lleno... ¡porque mira que era malo el retoque!

He redondeado algunos más en verde que también están repetidos. Pero a ver, ¿qué necesidad tienen de hacer esto por favor? jajajajajajajajajajajajajaa pic.twitter.com/eDMezaWA1K — Nuria (@ghotkes) December 8, 2019

En Twitter ya le han dado por todos lados, y es que, además de tener borrones entre la gente y una perspectiva de lo más extraña, las personas salían hasta dos y tres veces en diferentes puntos de la discoteca. ¿Pero se puede tener más morro?

Telecinco

La foto no aparece en el perfil de Twitter de Gianmarco, y su Instagram ahora es privado. ¿Será para evitar los comentarios de los haters jactándose de su metedura de pata? Sea lo que sea, seguro que de esta ya ha aprendido que a los tuiteros españoles no se la dan con queso...