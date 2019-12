Antonio David cambia de estrategia en su discurso contra su ex, Rocío Carrasco

Antonio David Flores entró en 'GH VIP 7' con la moral por los suelos, asegurando que tenía una depresión por la que incluso debía medicarse. Pero su salida ha sido por la puerta grande. Mucho más seguro de sí mismo y con un discurso muy diferente al de los últimos años con respecto a su ex, Rocío Carrasco, el ex guardia civil, sólo una semana después de ser expulsado de La Casa, ha dado a su vida un giro de 180 grados.

Para empezar, su cuenta corriente no para de engordar (¿cogerá de aquí dinero Rocío?). Y al pastizal que se ha embolsado por participar en el reality –se publicó que 30.000 euros a la semana– hay que sumarle una exclusiva en una revista, un ‘Deluxe’ y ahora un sueldo como nuevo colaborador de ‘Sálvame’. “Yo vengo a sumar. No vengo a quitarle la silla a nadie”, repetía una y otra vez, todo humildad, el pasado miércoles cuando Carlota le presentó como nuevo fichaje. Y empezó con una bomba: cambiando su estrategia con Rociíto. Ahora no arremete contra ella, sino que aboga por una reconciliación madre e hija. ¿Estrategia?

¿Reconciliación?

Gtres

"Mi hija Rocío me ha pedido que reme a favor aunque el otro lado eche leña"; "Ella lleva mucho tiempo necesitando a su madre, así que espero que algún día las cosas se puedan solucionar" o "Si la tuviera delante le diría que el tiempo pasa rápido y no regresa", fueron algunas de sus frases. Rocío Carrasco sigue callada. El único que le hace frente es Kiko Jiménez: "Es un mentiroso", dice.





Kiko Jiménez, en su contra

Telecinco

Kiko Jiménez es el único que le ha hecho frente. Dice que es un mentiroso y que el día de 'El Deluxe' "llevaba pinganillo para que su abogado le dijera lo que podía decir y lo que no para que no le demandaran".

Rocío Carrasco y Fidel Albiac, siguen callados

Gtres

Pese a que muchos hablan en los platós de televisión de ella, la hija de Rocío Jurado sigue guardando silencio. Eso sí, dicen que está respondiendo en forma de demandas (Kiko Matamoros asegura haber recibido una). Habrá que ver si el siguiente en seguir esta estrategia es Fidel, contra el que ahora se están cargando las tintas. Así, Antonio David afirma: "Creo que algún día mis hijos y su madre recuperarán la relación, pero cuando Fidel desaparezca de su casa. Realmente no es ella la que quiere hacer daño, es él". Y así, entre silencios y demandas, no aparecen en público desde septiembre (en la imagen, en la presentación en Granada del musical 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado').