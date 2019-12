Khloe Kardashian sabe dar segundas oportunidades. La joven sufrió el pasado mes de febrero uno de los grandes engaños en el universo Kardashian que tuvo una gran repercusión en medios: Tristan Thompson le había sido infiel una vez más con, supuestamente, la mejor amiga de la joven celebrity, Jordyn Woods, quien se dejó ver con el jugador de baloncesto. Una traición que afectó mucho a Khloe quien pasado los meses parece que ha podido hacer un borrón y cuenta nueva perdonando a ambos por su actitud.

¿Lo ha dicho ella? Más bien lo ha mostrado. Y es que en la temporada 17 de su show como Kardashian, las cámaras captaron como tenía una actitud muy cordial con Tristan Thompson después de lo que la hizo. El jugador incluso se atrevía a hacerle un regalo de un colgante de diamantes que la joven recibía emocionada. Y es que ambos comparten algo muy especial que ha podido ayudar en esta reconciliación: su hija True.



Esto no pilla de sorpresa a los seguidores de la pareja. De hecho el padre no ha dejado de comentar las fotos de Instagram que Khloe comparte con su hija. Un gesto que ha hecho saltar las alarmas de todos cada vez que Thompson publicaba algún mensaje en estas fotografías. Y es que sus seguidores no entendían del todo cómo podían mantener esta relación cordial después de lo que había pasado. ¿Cómo perdonar a Tristan cuando Jordyn había sido apartada del círculo Kardashian incluso cuando vivía con Kylie?

@khloekardashian Instagram

Conocedora de las dudas de sus seguidores, Khloe Kardashian ha aprovechado la propia red de Instagram para contestar a las preguntas: "Por mucho que odie hablar de todo esto porque estoy segura de que la gente ha pasado página como yo he hecho, estoy frustrada con que la gente esté intentando crear algo que de verdad no existe". Incluso añadió que: "¡No tengo sentimientos negativos o de odio contra NADIE! Lo digo en serio. ¡La vida es corta! Todos somos humanos intentando descifrar esta cosa que llamamos vida. ¿Quién soy yo para condenar a otra persona? Personalmente, no quiero seguir adelante con un corazón lleno de odio. Busco la paz en mi vida. Al final, aferrarme al odio solo va a herirme".

"He decidido NO envenenar mi corazón y mi energía aferrándome a algo negativo. Tengo derecho a perdonar. El perdón es una virtud, no una debilidad", terminaba diciendo en otro mensaje en esta misma red social el cual especificaba directamente que "era para Jordyn. Era para cualquiera que me ha herido en el pasado".

Por su parte, su examiga escribía una cita en sus stories de Instagram que todos señalaron como una respuesta, sin embargo, ella aclaraba: "Cada cita que comparto no es una indirecta o una respuesta y no todo lo que publico está dirigido específicamente a una persona. Lidio con mucha mierda a diario. Todo es con cariño. Solo quiero vibraciones positivas". Viendo que ambas buscan la paz en sus vidas, ¿volverán a ser amigas?