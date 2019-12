El lío amoroso formado por Adara, Hugo Sierra y Gianmarco, más que un concurso parece una novela de 'Divinity'. La gala pasada, la concursante se reencontraba con sus dos hombres. En primer lugar se vio las caras con el padre de su hijo, Hugo Sierra. La todavía pareja hablaba sobre todo lo pasado, aunque no claramente. "Ha sido sin querer todo", se disculpaba Adara. Minutos después se reunía con el que le devolvía la felicidad a su vida, Gianmarco. Este reencuentro fue algo más serio, ya que el ex concursante pudo ver como se besaba su amada con su contrincante. Días después, la madrileña abría su corazón y dejaba a un lado a su todavía pareja, para acercarse al italiano.

Telecinco

Adara mantenía una conversación con sus compañeras y les confesaba que a pesar de haberlo intentado por todos los medios, no sabe cómo seguir esa relación. También, ha comentado que los 'te quiero' de Hugo ya no le resultaban tan creíbles como antes. La concursante también les contaba al resto de finalistas que ella no se sentía deseada antes de que naciera el hijo que tienen en común.

Telencinco

Adara les explicaba al resto de finalistas que sus “no sé” al italiano eran para no darle muchas esperanzas. "Si le decía que me esperase era como que le estaba dando esperanzas pero si no lo sé…". Gianmarco se encuentra ahora en su país y no sabemos si estará para la final del concurso.