Justin Bieber y Hailey Baldwin están viviendo su romance de las mejores maneras, casi en la intimidad. Aunque parecen tranquilos antes los focos, los celebrities si que demuestran su amor en redes sociales. Recientemente, compartieron una serie de fotografías que demuestran que tienen tatuajes en común. La pareja celebró hace algunos meses su segundo matrimonio y su primer aniversario como esposos, desde entonces, Justin y Hailey han superado todos los malentendidos y han consolidado su amor.

A través de Instagram, la pareja compartió algunas fotografías que muestran los tatuajes de pareja que coinciden entre ellos. Justin compartió la imagen que muestra dos nuevos tatuajes del artista en su cuello: una golondrina y la palabra “Forever”.

Pero no solo es noticia Justin por su relación, si no también por su radicales cambios de looks. El cantante ha optado ahora por un rubio albino, aunque no es la primera vez que le vemos con esos pelos. Al cantante le hemos podido ver de muchas maneras, con el pelo largo, rapado, rastas, moreno, rubio, casi blanco...e incluso de estilismo.

Muchos artistas son propensos a llamar la atención y Justin es uno de ellos. El cantante llama la atención por su música, pero también por su personalidad. Dónde está Justin, está la polémica.