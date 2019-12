Tener enemigos en el mundo real no es igual que tenerlos en la tele: mientras que en uno haces todo lo posible por no cruzarte con ellos y vivir tranquila, en el mundo del 'faranduleo' siempre te los vas a encontrar en algún evento o en algún programa. Eso les pasa mucho últimamente, por ejemplo, a Estela Grande y Sofía Suescun. Las dos ex grandes hermanas coincidieron este martes en el desfile del diseñador Toni Fernández (al que no sólo acudieron, si no que se subieron a la pasarela), y allí, como era de esperar, saltaron las chispas...

Estela acudió con su marido, Diego Matamoros, y la joven no dudó en lanzar alguna pullita, a pesar de que ella acudía (según dijo) de buen rollo, a la novia de Kiko Jiménez: "Yo tengo consejos para mí, no para nadie más. Hemos entrado y ni la he visto", decía de la Suescun nada más llegar al evento. "Yo ni he hablado con ella ni tengo buen rollo ni mal rollo, ni tampoco tengo que acercar posturas de ningún tipo porque no quiero tener nada que ver con ella. No tengo ningún trato", sentenció para dejar claro que de amigas, nada, ni ahora ni nunca...



La que también se subió a la pasarela fue Marta López, novia de Kiko Matamoros. De ella se dijo que tenía hasta celos de Sofía, pero nada más lejos de la realidad: "Yo no tengo celos de ninguna persona. Creo que es bastante feo cuando yo no hablo absolutamente de nada. Me da igual el pasado de mi pareja. Está conmigo, me quiere, así que me da igual. No tengo ningunos celos de Sofía ni física ni profesionalmente, porque no es mi mundo, no es mi rollo". Más claro, el agua...

¿Y la tercera en discordia? Sofía de Estela no quiso hablar, pero sobre Marta López los reporteros sí consiguieron tirarle de la lengua: "Yo vengo hoy de súper buen rollo. Si ella dice que no tiene problema conmigo, pues genial, ¿por qué lo tendría que tener? Y si se dice que ella tiene celos de mí, pues es su problema".

Por supuesto, las parejas de estos tres soles tampoco se perdieron el desfile, pero también dejaron claro que entre ellos sigue habiendo resquemores: Diego no atendió a la prensa, Kiko dejó más que claro que él iba a pasárselo bien en el desfile y que su amor por Sofía excede todos los límites y Kiko Matamoros... a Kiko le faltó echarse a llorar, y es que no pasará estas navidades con ningún familiar, ni siquiera con su novia: "La Navidad en familia no va a ser. Marta la pasará con la suya. Me han invitado, pero no me parece… y con Diego hace años que no paso la Navidad. Y luego, si puedo darle un beso a mi nieto, se lo daré, y si no pues nada… Con Ana yo creo que tampoco, porque cenará con su madre, con su hermano… y yo ahí no pinto nada. Cenaré con amigos, que también me han invitado, y en Año Nuevo ya veremos", aclaró bastante tristón. Pero claro, teniendo en cuenta la relación con su hijo, no es de extrañar, y ahora también ha sembrado el odio en su relación con Estela: "Con Estela, ni frío ni calor. No creo que pueda haber una reconciliación, pero no lo sé. No tengo ningún interés tampoco". ¡Menudo plan!

Ellas tampoco se perdieron el cotarro

María Jesús Ruiz también se subió a la pasarela de la firma, y es que no es la primera vez que el diseñador Toni Fernández cuenta con ella para sus desfiles. De hecho, no desaprovechó la oportunidad de hablar ante las cámaras, y también habló de Sofía: "Tenemos una trama en el backstage que si lo vierais con la cámara…", bromeó, pero luego dijo las cosas como son: "Yo he conocido a Sofía y eso de que dicen que es un lobo… Ella no deja de ser una niña con inseguridades como las tenemos todas, y lo que quiere es lo que queremos todas: ser feliz, que la quieran y tener un trabajito para tirar adelante", contó.

Además, también desveló que está dejando descansar a su corazón, que celebrará su cumpleaños aunque no tenía muchas ganas y que estas Navidades van a ser movidas: "La primera parte de las vacaciones estoy sin niñas, porque les toca a los papás, y me voy de vacaciones muy al sur del globo terráqueo, y luego la segunda parte con mis niñas, que son mis princesas y mi motor, y se me llena la casa de alegría".

Por otro lado, la siempre con clase Carmen Lomana acudió con un vestidazo rojo y no dejó a nadie indiferente, aunque ella prefirió no hablar con los medios...