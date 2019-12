Tamara Gorro ha arrancado su nueva aventura empresarial. La 'influencer' ha dado el pistoletazo de salida a vender sus propios diseños a través de una tienda de ropa virtual para que esté al alcance de todos quienes quieran pedir sus vestidos, trajes y conjuntos de una forma rápida y sencilla. Una buena noticia que ella misma ha compartido a través de su cuenta de Instagram. "¡ARRANCAMOS! Ya podéis cotillear la colección de ropa en la web. He aplicado eso que tanto me gusta: bonito, fácil de combinar y económico", ha asegurado en la publicación en la que lo ha anunciado.

La expectación que ha creado a lo largo de estos meses en los que ha estado trabajando en el proyecto no se ha hecho esperar y nada más abrir la tienda, su 'familia virtual' se volcó en ello viendo cuáles eran estos diseños que daban el pistoletazo de salida a su colección. Una avalancha de seguidores que Tamara tuvo que intentar controlar. "Estos datos a lo mejor no los tendría que dar. En cinco minutos han entrado más de 220.000 personas. Me han pasado el análisis. Evidentemente, se ha caído la web. Están trabajando. En cuanto esté arreglado, lo publico", explicaba en sus redes sociales.

Y es que damos fe de que esta colección es "bonita, fácil de combinar y económica". Eso sí, añadiríamos "atrevidos" a la lista de calificativos. Y si no fijaos en el largo de los espectaculares monos que tiene disponibles en la web de su tienda oficial.

Aunque los hay de todos lo estilos, perfectos para estas fiestas. La gran variedad de diseños hace que sea una tienda muy apetecible y que, algunas tallas, se estén agotando rápidamente.

El papel de colaboradora de los platós de televisión de Tamara queda así relegada definitivamente a un segundo plano. Y es que Gorro se ha dedicado en este tiempo a sus seguidores de redes sociales y a investigar para sus dos libros que ya están en el mercado: ‘Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto’, en 2017, y ‘Rendirse, nunca: Lucha, Fuerza, Constancia’ este año. Desde entonces se ha dedicado a sus diseños y a lanzar este bonito proyecto en el que ha puesto su impronta personal.