Aunque sólo llevemos un año apenas informando sobre el estado de la relación entre Yoli y Jonathan, ex grandes hermanos de su 15ª edición, parece toda una eternidad. Llevamos alrededor de 29834283 capítulos en esta tortuosa relación, y todos hemos llegado a la misma conclusión: es una relación tan tóxica, que lo más fácil es que cada uno tome su camino... pero no: ellos se han empeñado en salvar su relación, aunque en cada nuevo capítulo aparecen nuevas broncas y nuevos cuernos, como los que nos ha descubierto la madre de Yoli en el último episodio de MTMad...

Ahora que están en terapia de pareja y parecía que todo marchaba tranquilamente, han vuelto a la gresca después de que Jonathan acudiera a casa de Yoli para poner su relación en común con la madre de ella (después de hacerlo también con el padre de él)... y no ha salido nada bonito de ahí: ha habido gritos, bronca, lágrimas, reproches... y, sobre todo, una nueva infidelidad que ha visto la luz, y todo porque Jonathan ha dicho abiertamente que se ha desenamorado de Yoli: "Es que si no quieres conquistarme no sé qué haces trayéndome flores, diciéndome que me quieres, que te quieres ir de viaje conmigo, que quieres formar una familia conmigo… a mí esas cosas me confunden, porque si no quieres estar conmigo, tú no me dices esas cosas. Simplemente tenemos una relación cordial, Jonathan", estallaba Yoli, y añadía: "Yo ya he pasado por la ira, y ya no es enfado lo que tengo, es tristeza y decepción. Yo ya no quiero palabras, quiero actos, porque las palabras se las lleva el viento".

La madre de Yoli, por su parte, ha intentado aportar claridad en un asunto que cada vez se lía más: "Vamos a la base de este problema: ¿tú qué es lo que quieres? ¿Solucionar las cosas en qué sentido? Porque al ritmo que vas tú de trabajo, de mujeres o de lo que sea… ¿tú crees que puedes tener algo con ella?".

Jonathan se venía abajo: "Yo lo que también quiero es una persona que me apoye. Si dice que me quiere y que quiere luchar por mí, ¿por qué me aprieta de esa manera?", decía el ex gran hermano, que aún da la impresión de no saber lo que quiere y estar mareando la perdiz, algo que le ha hecho ver su ex suegra: "Si tú quieres volver con una persona, Jonathan, lo intentas de todas todas. Lo que no es normal que vosotros volvierais un día 23 de diciembre y a día 27 Yoli te volviera a pillar. La primera vez que pasó lo que pasó yo te dije ‘Jonathan, si no la quieres, déjala’. Pero la segunda ya me enfadé, porque es que en Nochebuena estabas cenando con nosotros y el Año Nuevo lo estabas celebrando con otra tipa".

"Yo creo que cuando ella empezó a despegar laboralmente, tú te hiciste pequeño y te sentiste desubicado, y no le dijiste que te empezaste a desenamorar. Y creo que este buenrrollismo que os traéis no puede ser. Os tenéis que separar. Tú no la quieres y ella sí te quiere a ti, y tú no sólo no le sumas, sino que le restas", le hacía ver a Jonathan, que sólo podía agachar la cabeza y asentir con la boca pequeña, aunque añadía "Creo que si no sé lo que quiero es porque a mí también me marea la situación".

En ese punto, Yoli no podía más y estallaba en lágrimas: "Ahora mismo siento que me vuelvo a desgarrar y que me dejas hecha una p*ta mierda. Si tanto dices que me quieres, apártate de mi vida, porque ahora mismo me estás matando y me estás reventando por dentro. ¡No puedo más con esto!", gritaba desesperada a la vez que se tenía que retirar al baño a llorar... ¡Qué feo se está poniendo todo!