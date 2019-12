Que Isa Pantoja no tiene buena relación con su madre y con su hermano (y con parte de su familia) no es ningún secreto: ella misma y Kiko Rivera se han encargado de airearlo a través de los medios de comunicación, y aunque al final ese vínculo sale a flote y vuelven a llevarse bien y a quererse, parece que, de momento, la cosa no va con buen pie. De hecho, aunque ella misma desveló en 'El programa de Ana Rosa' este mismo 11 de diciembre que su reconciliación va por buen camino, estas Navidades Isa ¡no pisará Cantora!

Mediaset

Chabelita sabe que siempre tendrá las puertas de la casa de su madre abiertas cuando lo necesite, pero parece que en estas fechas ella ha decidido hacer otros planes: "No creo que vaya a para las navidades con la familia, seguramente me vaya fuera", ha asegurado. ¿La razón? Con su hermano se lleva regular, con su tío y su abuela no se habla... y, para más inri, Omar Montes, su ex -al que está deseando perder de vista-, ¡pasará la Nochevieja también en Cantora por invitación de Kiko! ¡Y se lleva a toda la familia!

Mediaset

Con este plan, normal que Isa haya decidido poner tierra (y hasta agua si hace falta) de por medio. El que es seguro que estará a su lado es su churri, Asraf, y es que él y Dulce son de los pocos que siguen a su lado. Eso sí, también dijo Isa en el cumpleaños de su madre, el pasado mes de agosto, que no iba a ir... y allí que se presentó, aun sabiendo que Omar también iba a estar allí. ¿Se arrepentirá otra vez de sus palabras?