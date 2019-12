Alba Carrillo, sin pensarlo, se ha convertido en una de las cuatro finalistas de 'GH VIP' y vive con una gran emoción la recta final. En la pasada gala, todas recibían mensajes del exterior por parte de sus defensores y de otros familiares. La colaboradora del programa de Telecinco, 'Ya es mediodía' recibía una carta de su actual pareja, Santi Burgoa y ahí el presentador le aconsejaba que confiara y que no tuviera ninguna duda de él. Además, le aseguró que le estaba esperando fuera y escribió las palabras que Alba menos se podía esperar, "Te quiero".

Gtres

Después del precioso mensaje en el que decía al terminar: "Te espero siempre, Santi", la concursante no ha parado de hablar de su amado y le ha contado de todo a sus compañeras de reality. La pareja se conocía en la sala de maquillaje de Telecinco, cuando Santi co-presentaba ‘Cuatro al día’ junto a Carme Chaparro.

Telecinco

"Él había hablado de mi relación con Courtois en su programa y Miguel Ángel Nicolás me dijo que estaba en maquillaje. Entonces, le di mi número y le dije: Para que cotejes bien la información. Me llamó esa misma tarde y me dijo que si nos veíamos. Le invité a mi casa a comer una pizza, ¡y resulta que era mi vecino! No me lo podía creer. Encima hetero, en Telecinco, que eso es un bien preciado”, contaba con todo tipo de detalle Alba Carrillo a sus compañeros de concurso.