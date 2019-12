Falta muy poco para la gran final de 'GH VIP 7' y los nervios están a flor de piel. Las concursantes pronto se enfrentarán a la realidad que las espera fuera y una de las más interesantes para la audiencia es la salida de Adara Molinero, quien tiene que hacer frente a una situación bastante complicada en la que deberá tomar una decisión importante en su vida. Su todavía pareja, Hugo Sierra ha confesado que después de visitar a la modelo la pasada gala, enseguida retiró las demandas que le puso.

Telecinco

Antes de su visita, Hugo decidió tomar medidas legales contra Adara por la custodia del hijo pero, tras su beso en directo, ha decidido quitarla. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para los colaboradores de 'Sálvame', dónde ha estado de invitado el uruguallo. “Tú entras a la casa, le metes un beso en la boca y ella está desconcertada, normal. Me alegro mucho de que hayas quitado la denuncia, pero creo que no la tenías que haber puesto”, le decía con toda sinceridad Belén Esteban.



Telecinco



"Mi hijo es una de las mejores cosas de mi vida, cuando vi a Adara pillada por este chico, diciendo que cuando salga podía irse a Italia, la desazón me invadió (…) Me tenía que proteger, me precipité pero entendedme". Hugo también se disculpaba ante la audiencia sobre el comentario de las relaciones sexuales que le hizo a Dinio y que, después, salió a la luz: "No estuve bien. He pedido disculpas públicamente, no fui el que dije ese mensaje públicamente, no fui yo. Se lo dije en un momento roto a un amigo, en una confesión", relataba el uruguallo.