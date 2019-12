Los participantes de 'GH VIP 7' entraron en el concurso como grandes amigos. No obstante, la convivencia les ha ido pasando factura poco a poco. Su relación durante el transcurso de las semanas se enfriaba cada vez más. Y es que Joao se unió mucho a Adara Molinero, gran enemiga de Mila Ximénez durante todo el reality. Pero, parece que finalmente la amistad va a prevalecer frente los problemas que han tenido. Los concursantes han podido hablar tranquilamente en la noche de las cuentas pendientes y han arreglado por completo todos sus enfrentamientos. Atentos a sus sinceras palabras.

Telecinco

“Yo vi que estaba más con Adara que conmigo, he tenido muchos conflictos con ella y él decidió ponerse más de su lado. Me he sentido sola en la casa y a Joao lo he visto muy lejos. Era un sentimiento de lejanía de un amigo al que he echado en falta muchas veces”, le recriminó Mila al vidente, muy decepcionada por su actitud en el concurso.

Telecinco

Eso sí, pronto llegaron a un entendimiento. “Si no gana Adara, quiero que gane ella. Mila es muy pasional pero yo me quedo con el conjunto. Quiero salir de aquí teniendo a Mila como amiga. No tengo nada en contra de ella”, aseguró el maestro Joao intentando arreglar sus problemas con la colaboradora de 'Sálvame'. “Lo que ha dicho de mí, pelillos a la mar”, concluyó el vidente quitando importancia a las palabras que la ex de Manolo Santana ha dicho de él.