Adara Molinero ha vuelto a vivir una de sus noches más emocionantes dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, además de confesar que se arrepintió de estar tan fría con Gianmarco, la concursante del reality se ha vuelto a ver la cara con Hugo Castejón, su gran aliado en la primera parte del concurso. El ex de Marta Sánchez no perdona a Molinero las duras palabras que la ex concursante de 'GH 17' dijo de él al maestro Joao. No obstante, tras ver las imágenes, la ex de Pol Badía no ha dudado en pedirle perdón por esas palabras. Atención a la reacción de ex de Miriam Saavedra.

“Me has hecho mucho daño. Me despedí la primera vez diciéndome que me querías y después me he dado cuenta de que tu amistad no es sincera. Esto es GH VIP 7 y todo se acaba viendo. ¿Tú sabes cómo me he sentido yo?”, dijo Hugo. “Tú me hiciste a mí una mierda como un castillo. Intentaste manipular la situación. ¿Puede haber algo más asqueroso que intentar humillar a la personas y pisarlas por estar en la televisión? Es asqueroso”, contestó Adara, muy cabreada.

A pesar de la discusión, Adara pidió perdón al economista por sus palabras. “Te pido disculpas si te he hecho daño”, afirmó la ex concursante de 'GH 17'. "No estoy dispuesto a perdonar con una persona que tiene doble cara", aseguró Hugo. “Soy una persona fiel a lo que siente. No me fui de su palabra porque es una persona que tiene dos caras”, zanjó la íntima amiga del maestro Joao.