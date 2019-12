El encuentro entre Alba Carrillo y Hugo Castejón terminó con ambos haciendo las paces.

terminó con ambos La modelo pidió disculpas por su actitud, al igual que hizo con Jordi González, y el cantante halagó su personalidad.

La noche en el 'GH VIP Límite 24 Horas' del 11 de diciembre se preveía de lo más calentita con tanto reencuentro entre las cuatro finalistas y algunos de los antiguos concursantes que subieron a la casa de Guadalix de la Sierra. Y vaya si estuvo calentita... Sólo ver entrar a Hugo Castejón por la puerta ya empezó a hacer subir la temperatura que terminó por estallar cuando el ex de Marta Sánchez volvió a enfrentarse con Mila y con su antigua amiga Adara. Sin embargo, todo se relajó durante su reencuentro con Alba Carrillo que, lejos de terminar en una discusión más, fue una conversación de lo más civilizada (sí, civilizada) en la que hubo hasta piropos.



Telecinco

Tras ver varios vídeos de algunas de sus discusiones en la casa, Alba Carrillo debió sentirse fatal así que decidió que lo mejor era recular, comerse su ego y pedir perdón. “Hay cosas que veo ahí de mí que no me gustan, tengo que reconocer que no todo lo que he hecho lo he hecho bien. No voy a echar nada en cara. No está bien hablar de la gente de fuera porque es entrar en barros muy sucios y te pido disculpas”, declaró la modelo de lo más tranquila.



Telecinco

Y claro ante tales palabras a Hugo le quedaron pocas opciones de discutir por lo que optó por todo lo contrario, por regalarle el oído a Alba reconociendo sus “dos virtudes”. “Ha sido una persona que ha sido fiel a las personas que ha tenido al lado. Eso lo valoro”. Además, el cantante también destacó otra “virtud” de la modelo y es que fuera una de las pocas que se atreviera a desafiar a su enemiga Mila Ximenez. “Es la única persona que dentro del grupo de Mila dio alguna esperanza de poder alzar la voz”, explicó Hugo.

Telecinco

Y por si fuera poco, Hugo Castejón también quiso aplaudir “la personalidad de Alba” y ésta le devolvió el piropo con otro. “Nosotros no nos hemos llevado bien pero él ha ido de frente y eso lo valoro”, dijo la ex de Feliciano. Además, Carrillo dejó muy claro que sus polémicas pasadas en el pasado quedaban: “Cuando termine el concurso, no quiero guardar ningún tipo de resentimiento con nadie”.