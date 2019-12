Uno de los elementos que están más de moda en las casas en estos momentos son los robots. Ya sean de cocina o de limpieza, los aparatos que llegan a ayudarnos a dedicar menos horas al cuidado y limpieza del hogar siempre son bienvenidos, sobre todo cuando tenemos pocas horas en el calendario como es el caso de Ana Fernández, una de las actrices de moda de la televisión, que se ha apuntado a la moda del robot aspirador para poder limpiar su piso sin que esté presente, pero sí su perra Olivia.

En un divertido vídeo, Ana Fernández ha comprobado cómo ha reaccionado su mascota al ver en acción al robot aspirador que se encontraba pasando por el suelo del piso para dejarlo impoluto mientras que la actriz se dedicaba a hacer otras cosas. Pero la perra no podía dejar de mirar el aparato y observar qué era lo que estaba haciendo concretamente. "Olivia no quiere saber nada de este extraño ser sin pelo", aseguraba Ana a través de las stories donde ha compartido la cómica escena.

Instagram @anafdz1989

Con cara de pocos amigos, Olivia seguía con la mirada el aspirador mientras huía de él cada vez que este aparato redondo y negro se acercaba produciendo la sonrisa de Ana Fernández que no dejaba de grabar a su mascota. Y es que la unión de Ana Fernández con su perra es muy estrecha y no es la primera vez que ha aprovechado una cómica situación de su mascota para compartirla con sus seguidores. Ambas son todo amor cuando se juntan no en vano llevan más de ocho años conviviendo convirtiéndose su mascota en uno de los grandes apoyos y muestras de cariño para Ana durante los momentos más duros haciendo que volviera a sonreír.