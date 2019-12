En el último año, es bastante probable que nosotros hayamos visto más a la madre de Violeta Mangriñán que ella misma, y no exageramos: la ex viceversa ha revelado en su canal de MTMad que, desde que salió de 'Supervivientes' (y acabó en julio), habrá visto a su madre unas 3 horas, y eso sin contar lo poco que la habrá visto antes de entrar al concurso, porque confiesa que siempre está "muy liada"... y la cosa no tiene pinta de mejorar en lo que queda de año, porque aunque Violeta tenía pensado verla estas navidades... ¡su sueño se ha visto truncado!

Ahora que tiene un novio con el que compartir estas fechas de lo más felices (aunque ella ha confesado que odia la Navidad, y razones no le faltan), ha llegado el momento de ver con quién pasan las vacaciones: si con su familia o con la de Fabio, y a la valenciana no se le ha ocurrido mejor idea que echarlo a suertes... y no ha salido como ella esperaba, porque la mano inocente de Fabio ha sido la que ha elegido uno de los dos papelitos... y tendrán que irse a Italia.

La cara de Violeta lo decía todo, y aunque ha intentado que no se le notara mucho, en el fondo le daba pena, y así lo desvelaba: "Yo pensaba que iba a ver a mi madre estas navidades...", señalaba un poco mustia, y añadía lo peor: "Ahora tengo que llamarla y decirle que no voy a ir". De momento parece que no han podido contactar con ella, pero si está pendiente del canal de su hija, probablemente ya sepa que su hija, esta vez, no va a aparecer por casa en estas fechas tan señaladas...