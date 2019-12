View this post on Instagram

Addio al piccolo #JackBurns, è morto il 14enne 'Billy Elliot'. Il prodigio della danza è scomparso per cause ancora non chiarite domenica primo dicembre. Jack è stato fonte d'ispirazione per tutti in Elite e ha toccato l'anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012. 🔄 Seguici su @larepubblica: il mondo in diretta anche su Instagram