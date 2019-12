Aunque muchos puedan pensar que sí por ser influencer y trabajar en la tele, lo cierto es que Aurah Ruiz no tiene una vida fácil. La ex gran hermana se ha hartado de todo y, en su último episodio para MTMad, ha terminado estallando. Muy serena, eso sí, pero ha decidido poner los puntos sobre las íes, y es que si hace unos días contaba que ya tenía varios modelitos para sus fiestas navideñas con toda la ilusión... ahora sus planes han dado al traste. ¿La razón? Se tiene que quedar con su hijo. ¿Y por qué? Pues porque hay alguien que a lo mejor no se va a hacer cargo de él cuando le toca...

Con gesto serio, quizá demasiado para lo risueña que suele ser Aurah, desvelaba: "Voy a estar todas las navidades con mi hijo, cosa que me encanta, pero si al final puede ser (refiriéndose a salir de fiesta), es porque me ayudan mis padres. Con esto dejo claras muchísimas cosas", y añadía algo que ya nos imaginábamos: "Me siento un poco cabreada y desilusionada".

A pesar de que a ella no le gustan estas fechas desde que sus padres se separaron, ahora, gracias a su pequeño, ha vuelto a confiar en el espíritu navideño y ha concedido poner un árbol en su casa, pero como no podía reprimir sus ganas de hablar, ha terminado estallando: "A mí me gustaría hacer otro tipo de vídeos, no sentada en un sofá, porque tengo una vida bastante ajetreada y creo que interesante. A mí me gustaría salir con la cámara y mostrarles cómo voy a los sitios, a comprar el árbol de navidad con mi hijo… pero no debo. ¿Realmente no puedo documentar MI vida? ¿Me puede pasar algo malo?", afirmaba, y lanzaba un mensaje a una persona muy concreta: "¿A ti qué te importa, si no estás?".

"No me siento libre. No soy yo. Quienes me conocen y me ven en los vídeos, me lo dicen. Pues les tengo que decir que no puedo. Estoy harta de no poder enseñar lo que me dé la gana. Y un día voy a explotar", aseguraba antes de afirmar que el siguiente vídeo enseñaría a su hijo, porque no puede más. ¿Se arrepentirá por las represalias? ¿O lo hará y capeará el vendaval como buenamente pueda? No tardaremos en saberlo...