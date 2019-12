Makoke fue una de las muchas invitadas a la cena flamenca solidaria organizada a favor de la ONG 'Infancia Sin Fronteras' que se celebró en la noche del 11 de diciembre en Madrid. Un evento benéfico que tuvo a la bailaora Cecilia Gómez como anfitriona y que contó con el apoyo, no sólo de la ex de Kiko Matamoros, sino de muchos otros rostros famosos como Arantxa de Benito, Normal Duval, Cayetano Martínez de Irujo o Rosa Benito. Justo antes de entrar a aportar su granito de arena, Makoke contó cómo se encuentra ahora que se cumple un mes de su operación de pecho.

La colaboradora de 'Viva la vida' acudió de lo más feliz junto a su hija Anita Matamoros que acaba de regresar de Italia para pasar las navidades en casa. Pero quien no le acompañó fue su pareja, Tony Spina que, según desveló la propia Makoke, estaba viendo un partido de fútbol porque es muy aficionado a este deporte.

Makoke aprovechó para presumir de su chico. Según declara en el vídeo que tienes arriba, “Tony se ha portado de maravilla, me ha preparado la comida...Ha sido un enfermero maravilloso” . La ex de Kiko Matamoros se mostró encantada con el comportamiento de su novio durante el postoperatorio justo cuando se cumple un mes de su intervención estética para arreglarse el pecho. Y es que según explicó la primera semana, a causa de la cicatriz, no podía ni conducir, ni siquiera abrir la nevera, pero por suerte ahí estaba su chico. Olé por Tony, ¡eso es amor!

Pero además, si quieres saber los detalles de la operación de Makoke, dale al play del vídeo .