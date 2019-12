Ser Adara ahora mismo no debe de ser nada fácil: la azafata está en un momento de su vida en el que no nos gustaría estar a ninguna, y es que tener un hijo de menos de un año y estar entre dos hombres, y con mil dudas, no tiene que ser plato de buen gusto, aunque parezca lo contrario. Adara parece haberse decidido por Gianmarco, al que ha conocido en la Casa en plena crisis de pareja con Hugo Sierra, y aunque siempre ha dicho que no quiere hacerle daño al padre de su hijo, parece que él, para ser todos felices, podría echarse a un lado y dejarla vivir... pero ¿es una buena decisión?

Es difícil saberlo, pero nuestros compañeros de Diez Minutos, con su Especial Astro 2020, nos han dado las claves de cómo les irá a los tres en este terreno durante el año que entra. ¿Se estará equivocando Adara? ¿Le depara la felicidad con Gianmarco o más quebraderos de cabeza? ¿Luchará Hugo por reconquistarla? ¿Volverá ella a los brazos de Hugo si lo de Gianmarco sale mal?

Adara, que nació un 12 de mayo, es Tauro, y este 2020 será redondo para ella en todos los aspectos. Ya este diciembre lo cerrará por todo lo alto tanto en el trabajo como en el amor, y razón no le falta: suena como favorita para llevarse el maletín de 'GH VIP 7' y, además, tiene un nuevo amor en su vida, con el que, según los astros, le irá fenomenal el próximo año. Eso sí, tendrá que currárselo para que la llama no se apague. Además, su compatibilidad con Escorpio será muy buena, pero con Libra (Hugo) "no les compensará el trabajo de comprensión" que van a llevar a cabo. Vamos, que esa relación está más que finiquitada...

A Gianmarco, por su parte, que es Escorpio (24 de octubre), también le irá muy bien en el amor, y especialmente con Tauro, ya que son "pura pasión" juntos... pero también tendrá que ponerle ganas, porque quizá Adara se canse de ser la más pasional de los dos. Es decir, que, como en todo, o le pones ganas, o la cosa se acaba. ¡La llama hay que cuidarla!

¿Y Hugo? Parece el gran damnificado, pero hay que tener en cuenta que sus problemas con Adara ya venían de antes. Con Adara tendrá, por fin, esa conversación que tanto desea él, pero será para intentar quedar con el mayor 'buen rollo' posible. Eso sí, Hugo tampoco se va a aburrir, porque parece que en febrero le van a presentar a alguien que le va a gustar mucho, y que se afianzará a mediados de año, aunque tendrá que dejar las cosas claras para que todo funcione correctamente y no caer en los errores del pasado...