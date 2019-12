View this post on Instagram

Querido @pratsandberg, no me pongas caras raras que me estropeas todas las fotos 🤣🤣🤣🤣 Aprende de @galvezchristian 💃💃💃💃 En la fiesta de Navidad de Mediaset cada año lo pasamos mejor. Maravilla de compañeros. #Mediaset #UniversoMediaset