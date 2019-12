Gianmarco, Hugo Castejón, el Maestro Joao, el Cejas, Irene Junquera y Anabel Pantoja visitaban la casa con muchos nervios. Pero lo más fuerte fue que los ex concursantes tuvieron que enfrentarse a la decisión de la audiencia para conocer quién de ellos pasaba una noche con sus ex compañeros. Gianmarco se convertía en el elegido del público y también, en el de Adara, ya que quiso que se quedara a pasar la noche.

Telecinco

Carlos Sobera le hacía una serie de preguntas al nuevo inquilino antes de entrar a ver a su amada y las respuestas fueron un tanto serias. “Creo que ha podido tomar una decisión de no esperarme y seguir con su camino. No me gustaría quedarme. Creo que las cosas las voy a aclarar fuera sin cámaras”, decía el italiano inseguro.

INSTAGRAM

"Las emociones del corazón no se pueden controlar...algo mágico está a punto de ocurrir o quizás ya ha ocurrido", escribía Gianmarco nada más salir de la casa. El italiano está más feliz que nunca y muy confiado de que su amada apostará por él cuando salga de a casa. Después de pasar la noche juntos, los concursantes se han declarado amor eterno. Incluso Adara ha llegado a decir que no va a volver a Mallorca. Está claro que los sentimientos mandan y que este romance dará mucho más que hablar. ¿Qué pasará cuando salga Adara de la casa?, ¿Se volverá a confundir?