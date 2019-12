Kiko Hernández siempre le declara la guerra a Anabel Pantoja. El colaborador comentaba la visita de su compañera a la casa de Guadalix de la Sierra para apoyar a Mila, hasta que de repente soltó: "No sé cómo ayer Mila reconocía a Anabel Pantoja, porque con lo que se ha puesto aquí (tocándose las mejillas)".

La sobrinísima no salía de su asombro. "¿Tú te has mirado en el espejo, guapo?". Y es que el colaborador se metía con los últimos retoques estéticos de Anabel, comparándola con un hámster. Ella se enfadaba y se iba de plató. "A mí Kiko Hernández no me llama ni hámster ni ‘hámstar’, ni cobaya. Cada uno hace lo que quiera con su cuerpo. Precisamente del físico él… ¡Se acabó ya!". "¿Quién eres tú para llamarme hámster? ¿El rey de la belleza, Miss Universo?".

¡¡La que se ha liado entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja porque KH ha llamado Hámster a nuestra pantojita!!!😱🐹 pic.twitter.com/fEn1HQDpB1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 12, 2019

"No he dicho que seas un hámster, he dicho que parecías", le respondía Kiko. Tras meterse comida en la boca para simular dos grandes pómulos, Kiko Hernández ha acudido a pedir perdón a Anabel. La colaboradora, con mucho sentido del humor, decidía abandonar de nuevo el plató para merendar y llenándose la boca de comida decía: “Ahora me vas a llamar hámster pero con motivo”. Finalmente Anabel ha pedido a Kiko Hernández que le pidiese de nuevo perdón. El colaborador ha accedido y han acabado dándose un beso de reconciliación en los labios.