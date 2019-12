Mila Ximénez ya está en la final de 'GH VIP 7'. Y es que, a pesar de sus continuos amagos de abandono del concurso, la colaboradora de 'Sálvame' está viviendo unas últimas semanas maravillosas. Además, en la última gala, ha cumplido el deseo que tanto estaba pidiendo. La ex de Manolo Santana se ha reencontrado con Alba, su hija, que ha viajado desde Amsterdam para darle su apoyo. Como era de esperar, el encuentro entre madre e hija ha estado cargado de sentimiento y Ximénez no ha podido reprimir las lágrimas al ver a la niña de sus ojos. Atentos a sus palabras.

"Mama, he venido para tranquilizarte. Solo te quiero decir que todo fuera está bien. No te tienes que preocupar de nada porque las navidades están ya preparadas para cuando salgas", dijo Alba a su madre. "Disfruta de estos últimos días en la casa con tus compañeras que te quieren un montón. No quiero que vuelvas a decir que te sientes fea. Estás más guapa que nunca, no lo olvides", continuó. "Te quiero mucho, hija. Te he echado mucho de menos", fueran las únicas palabras que Ximénez pudo decir a su hija Alba.

Además, la periodista se ha roto por completo al ver un vídeo de sus nietos. "He visto a mis nietos y están muy grandes. Hablan ya mucho. Me han dicho que están muy orgullosos de mí. No me lo puedo creer. Lo necesitaba", afirmó Mila a Jordi González muy emocionada.