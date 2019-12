El concurso de Alba Carrillo ha estado marcado por los altibajos emocionales. No obstante, la últimas semanas de la colaboradora de televisión han estado marcadas por los buenos momentos. Alba no ha parado de decir que necesitaba una visita de algún familiar cercano para sentir el calor de los suyos. Y ha sido durante la última gala de 'GH VIP 7' cuando Lucía Pariente, su madre, ha subido a la casa de Guadalix de la Sierra para mostrarle todo su apoyo. Atentos al emocionante reencuentro que han protagonizado las ex concursantes de 'Supervivientes'.

“Estás guapísima, mamá, estás cañón”, dijo Alba a su madre. “Te he echado muchísimo de menos. Me haces mucha falta”, confesó Lucía. “Estoy muy bien, todo está genial. Sufrí mucho cuando te vi mal pero ya estoy bien. Tu remontada ha sido bestial. Estoy tremendamente orgullosa de tu concurso. Lo estás haciendo genial en esta última etapa”, continuó. Seguidamente Alba preguntó a su madre por Santi Burgoa. “No te voy a decir nada, pero hablamos todo los días”, aseguró Pariente.

Antes de despedirse, Lucía quiso dar un consejo a su hija. "Deja de ponerte rímel, por dios Alba. Sales siempre con el maquillaje corrido cada vez que te emocionas", dijo la madre de la Carrillo a su hija. Algo que provocó la risa de la ex de Fonsi Nieto durante un buen rato. Veremos cómo vive Alba esta última semana en el concurso.