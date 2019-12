View this post on Instagram

Por fin ya me han quitado los drenajes y las pastillas para el dolor, la semana chunga ha quedado atrás, ahora puedo hacer medio vida normal, porque aún hasta dentro de un mes no puedo levantar los brazos, no puedo hacer esfuerzos y mucho menos coger peso para asegurarme de que me curo bien. Dejo esta foto de recuerdo para deciros una realidad, para que el resultado sea del 100% perfecto el 50% lo hace el doctor, pero el otro 50% lo haces tú, ¿cómo? Llevando una buena alimentación rica en fibra, mis pilares fueron, sopas, purés de verduras, zumos de naranja naturales, y bebiendo mucho agua, no haciendo movimientos bruscos, paseando un poco todos los días y lo más importante, aunque te veas hecha una fú de vaca sonríe y sé positiva. Aquí me veis con mis drenajes, mis vendas, mis dolores, paseando y sonriendo.