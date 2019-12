La madre de Adara dejó muy claro a su hija que cuenta con todo su apoyo y el del resto de su familia.

y el del resto de su familia. Antes de encontrarse, Helena pudo ver los apasionados besos entre Adara y Gianmarco.

La última gala de 'GH VIP 7' fue un derroche de emociones para las finalistas que recibieron la visita de sus madres, excepto en el caso de Mila que pudo abrazar por fin a su hija Alba. Uno de los encuentros más esperados de la noche por la audiencia fue el de Adara con su madre. Helena confesaba llegar a la casa de Guadalix sin haber podido ver ninguno de los vídeos de la intensa noche que su hija había vivido con Gianmarco sólo unas horas antes y que le sirvió para aclarar sus sentimientos respecto a Hugo Sierra. Pero justo antes de abrazar a su hija, Helena pudo ver los besos... ¿Cómo reaccionó?

Telecinco

Pues reaccionó como madre idílica de manual. Tras fundirse en un abrazo con su hija, y varios grititos de emoción conjuntos, lejos de regañarla, Helena animó a Adara a la perfección con un montón de palabras bonitas: “'GH VIP 7 has sido tú desde el minuto uno. Lo has dado todo, te has abierto de corazón, has dejado aquí tus penas y has cogido alegrías. GH VIP 7 es tuyo, es Adara.”

Telecinco

Respecto a lo que debe hacer cuando termine el concurso con el italiano y con el padre de su hijo, Helena le dio un consejo que seguro ésta se habrá grabado a fuego. “Cuando salgas tendrás que arreglar cosas y tener conversaciones, tendrás que hacer lo mejor para ti, para Hugo y para vuestro bebé. Todo dentro de la serenidad y de lo mejor que se puedan hacer las cosas por los tres. Tendrás que parar, pensar, analizar y reconstruir tu futuro de la forma que más feliz te haga”, le dijo a Adara su madre.

Telecinco

Helena parece conocer muy bien a su hija y por eso le transmitió claramente lo que necesitaba escuchar recordándole que debía centrarse en disfrutar del concurso y olvidarse de lo de fuera. “Estáte tranquila. Estoy muy orgullosa de ti. Te quiero. Te apoyamos todos, no tienes que dudarlo. Pasamos por el mundo una vez y esa vez hay que vivirla intensamente, pero a partir de ahora te voy a enseñar a que lo hagas más tranquilamente”, le dijo.

Telecinco

Adara no pudo evitar preguntarle a su madre sobre qué opinaba de lo que había hecho con Gianmarco. “Tu corazón es muy difícil frenarlo. No pasa nada, lo has sentido así. Pienso que has venido a GH a vivirlo, a ser tú. Si te ha salido eso, era por algo. Tu camino lo hagas con quien lo hagas yo y tu padre vamos a estar aquí siempre.” Lo dicho: Ole, ole y ole por la madre de Adara.