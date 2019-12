Mila Ximénez es, oficialmente, una de las grandes finalistas de 'GH VIP 7'. Después de la última gala, los teléfonos se cerraron dejando solo a tres personas en la casa de Guadalix que ocuparán el podium: Alba Carrillo, Adara Molinero y Mila Ximénez. Pase lo que pase, la colaboradora de 'Sálvame' ya se lleva medalla. Así que ahora sí que sí ha comenzado la cuenta atrás para la gran final y los seguidores de una y otra están a tope para hacer ganadora a su favorita.

Donde están haciendo campaña de lo lindo es en su programa, como no podía ser de otra forma: Pancartas, camisetas personalizadas, caretas de Mila Ximénez y recordatorios del número al que llamar para votar una y otra vez. Y sus compañeros están ahí a pie de cañón... Bueno, no todos. Mientras Kiko Hernández o Anabel Pantoja lo dan todo por su compañera, hay otras colaboradoras que no tienen tan claro que sea su favorita, es más, no lo es ni de lejos. Hablamos de Belén Esteban o Chelo García-Cortés.

Telecinco

La princesa del pueblo ya explicó que por mucho que sea su compañera, si no le gusta su concurso, no la puede apoyar, y se ha mostrado abiertamente fan de Adara y quiere que sea la ganadora de esta séptima edición.

Algo parecido le pasa a Chelo: "Los dos primeros meses de Mila, a mi no me gusta ver a esa Mila", sin embargo hay un motivo más que hasta ahora desconocíamos y no tiene nada que ver con el 'reality': "No me gusta el trato que le ha dado Mila a mi mujer". ¡BOMBA! "No ha dejado títere con cabeza a Marta. ¡Es mi mujer y estoy muy orgullosa de ella!", zanjaba Chelo.