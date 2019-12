María Jesús Ruiz dejó con la boca abierta a todos durante el desfile de Toni Fernández al enseñar más de la cuenta.

de Toni Fernández al enseñar más de la cuenta. Tras su último fiasco amoroso con Curro, la andaluza se ha centrado en su trabajo y ha anunciado su nuevo reto profesional.



¡María Jesús está en racha! Pero en racha profesional, porque lo que es la racha sentimental lamentablemente no termina de cogerla. Sin embargo, para compensar su último desengaño amoroso con Curro, a la andaluza no le falta trabajo. Telecinco sigue contando con ella, se acaba de estrenar como cantante y su carrera como modelo vuelve a estar activa porque, hace unos días, María Jesús Ruiz se convirtió en la reina del desfile del diseñador Toni Fernández que tuvo lugar en Madrid. La andaluza pisó la pasarela con mucho arte, tanto que hasta tuvo salero para enseñar cacha –seamos finos...– con un giro de muñeca.

Gtres

Eso sí, la andaluza se negó a nombrar a su ex, Curro, cuando se enfrentó, tras el desfile, después a los periodistas. “Yo estoy muy centrada en lo que nunca he dejado de estar, en mis niñas, que son mi motor absoluto y por las que me levanto por las mañanas”.

Gtres

Y además de esa declaración, María Jesús soltó otra bomba que demuestra que efectivamente está en racha profesional. La modelo ha desvelado que va a probar suerte en el mundo de la interpretación porque se va a estrenar como actriz en el teatro. ¿Cómo te quedas?

GTres

Pero María Jesús Ruiz no fue la única en subirse a la pasarela. Kiko y Diego Matamoros no dudaron en acompañar a sus chicas, Marta López y Estela Grande, que desfilaron los diseños de Tony Fernández. Kiko ha criticado duramente a su nuera, pero ella se mostró conciliadora. “Es bienvenido”, dijo Estela. Y ojo que también estaba Sofía Suescun. Sí, este desfile fue un filón...