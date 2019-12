Chenoa confiesa sus deseos de tener hijos con su prometido, Miguel Sánchez.

Siempre ha sido una mujer luchadora, y ahora no iba a ser menos. Por eso, pese a haber confesado en el libro 'Hablemos de nosotras' que ha tenido "problemas ginecológicos muy serios como endometriosis, principio de cáncer de útero, quistes…" y estar "operada dos veces por laparoscopia", Chenoa no tira la toalla en esto de ser madre. Esto ha hecho que la extriunfita siempre haya apoyado las acciones contra el cáncer. Y ahora, tras conocer su drama personal, entendemos mucho mejor por qué.

Y mucho menos ahora que el 14 de junio le dará el 'sí, quiero' a su prometido, el doctor Miguel Sánchez Encinas. "Tengo 44 años y sé que es más complicado ser madre a mi edad, pero si llegara el bebé, estaríamos encantados", ha confesado la cantante a a la revista ‘Hola!’ Su chico es uno de los 100 mejores médicos de España, según la lista Forbes, y seguro que puede ayudarla.



Una vez más, la cantante ha dado un paso al frente y ha querido ser ejemplo para muchas mujeres que han pasado por su misma situación y ha relatado estos problemas que antaño padeció y hoy podrían complicar su sueño de ser madre. Para que en ningún momento ellas se sientan culpables por un problema del que no tienen la culpa.



La cantante ha contado en el libro de Carlota Corredera, ‘Hablemos de nosotras’, sus problemas ginecológicos y además ha añadido: "He tenido que pasar por el trago de que me preguntasen si no quería ser madre. Hay mujeres que esconden tras una sonrisa mucho sufrimiento".