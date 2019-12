Estamos más que acostumbrados a ver todos los días los rocambolescos diseños que Robbie Williams es capaz de llevar puesto. Si no es un traje de chaqueta de un solo color, el cantante coge siempre los diseños que más llaman la atención para no pasar desapercibido, ¡y vamos que si lo logra! La última ocasión ha sido cuando, estando en Milán, donde se encuentra, ha acudido a una emisora de radio para someterse a una entrevista. Cabe destacar que el medio en el que iba a ser entrevistado es la radio, es decir, sin cámaras que le vieran el look que había elegido, pero durante el camino sí hubo cámaras, las de sus fans a la salida del hotel que captaron el 'curioso' look que había elegido.

A su salida del hotel, el cantante se dio un baño de masas con todas las seguidoras que la estaban esperando en la puerta del recinto para hacerse una fotografía con él. Lo que no se esperaban era el estilismo con el que el británico aparecería ante ellas. Se trata de un traje que más parecía un pijama. Con un estampado a cuadros y en tonos verdes y grises conjuntado con una camiseta negra bajo la chaqueta.

Todo bien sino fuera porque llevaba ¡pantalones cortos! ¡Y con este frío!

Entre el estampado del traje y el color, que le hacía parecer que iba en pijama por la calle, y los pantalones cortos en pleno invierno, Robbie Williams se merece ser totalmente el horror de la jornada de hoy y entrar en el ranking de los peor vestidos, donde no es la primera vez que está. Y con más delito teniendo en cuenta que estaba en la cumbre de la moda: Milán. Tan solo esperamos fervientemente que no aprovechara para llevar calcetines altos para terminar de cerrar este look sorprendente, tal y como llevan algunos ingleses en nuestras playas en verano.