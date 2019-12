Elena Tablada , que será madre en primavera del 2020 , ya había confesado las ganas que tenía de quedarse embarazada.

, que , ya había confesado las ganas que tenía de quedarse embarazada. La diseñadora reconoce su intención de enterrar el hacha de guerra con su ex, David Bisbal

Embarazada de cinco meses del que será su primer hijo junto a su marido Javier Ungría, quedamos con Elena Tablada, una de las invitadas al nuevo espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés de la calle Goya de Madrid. Elena, guapísima con un diseño de la firma, Teté By Odette, le encantaría enterrar el hacha de guerra con su ex y padre de su hija, David Bisbal, con el que dice que tiene contacto, sobre todo para hablar de su hija, Ella. Eso sí, Elena no quiere opinar nada sobre Rosanna Zanetti, la mujer del cantante.

Guillermo Jiménez

¿Por qué habéis tardado tanto en anunciar el embarazo?

Ya estoy de más de cinco meses. Queríamos esperar a dar la noticia porque lo queríamos mantener un poco en la intimidad, en la familia, y disfrutarlo un poco con los amigos íntimos.

¿Cómo estás llevando el embarazo?

Muy bien. Sólo tengo antojos de hamburguesa y de pizza de pepperoni.

¿Y Ella qué te dice?

Está como loca, imagínate, ya llevaba pidiéndolo durante mucho tiempo y le hemos dado lo que más quería. Ella quiere que sea una niña, pero todavía no lo sabemos.

Guillermo Jiménez

Has pasado una mala racha por la guerra que mantienes con el padre de tu hija. ¿Ha habido alguna ‘madrastra’ en el cuento?

Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para determinar si alguien es bueno o malo. Mi día a día es para disfrutar de la vida de la manera más positiva.

¿Lo has pasado mal?

Por supuesto. Se pasa muy mal. Yo soy muy fiel al tiempo. Porque con el tiempo salen todas las verdades. Hay que esperar, tener paciencia y sobre todo saber darle importancia a lo que realmente la tiene. La vida es muy corta y se nos va volando si nos centramos en cosas negativas.

Con todo lo que está pasando, ¿no reconoces al David Bisbal del que te enamoraste?

Todo el mundo cambia. Yo hace mucho que dejé de tener una relación con David. Como cualquier persona, cambia.

¿Os habláis?

Sí, como todos los padres separados, hablamos por nuestra hija. Ahora mismo intento no echar más leña al fuego. Prefiero no hablar mucho del tema porque hemos sufrido mucho. No quiero hablar de David.

¿Te ha felicitado por tu embarazo?

No, no me ha felicitado.

¿Qué, opinas de Rosanna Zanetti?

No opino. Es que yo tampoco opino de gente que no conozco.

Guillermo Jiménez

Lo que sí es verdad es que tu marido, Javier, es como un segundo padre para Ella.

Javi la adora como si fuese suya. Si no fuera así, no me hubiese casado con él. Ella también adora a Javi.

¿Cómo estás realmente?

Bien, e intentando ser feliz, que ya me toca. Quiero disfrutar este momento que la vida me ha vuelto a regalar.

Para terminar con el tema de David Bisbal, hay que preguntarte: ¿Cómo van los asuntos judiciales con él?

De verdad que no quiero hablar más del tema. La vida sigue y ya está.

Volviendo a tu embarazo, ¿era un niño buscado?

Mucho. A Javi y a mí nos apetecía tener un hijo juntos. Mi marido quiere que sea niño, a mí me da igual.

Primer aniversario de boda

Elena y Javier acaban de cumplir su primer aniversario de boda. La pareja se casó el año pasado en Cuba, tierra de la familia Tablada. Para la diseñadora era un sueño casarse allí. “Lo repetiría cien veces más, si me volviera a casar con Javi por supuesto lo volvería a hacer en Cuba. Es la boda que quería de toda la vida. Lo repetiría mil veces”, nos dijo Elena en la inauguración del espacio de El Corte Inglés.