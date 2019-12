Hugo Sierra da por finalizada su relación con Adara

El uruguayo confiesa estar pasando por un momento difícil

Hugo Sierra ha querido hablar por teléfono en 'Mhyv' para explicar cómo se siente tras ver los besos que Adara y Gianmarco se han dado dentro de la casa de 'GHVIP 7'. La concursante se reencontró con el italiano después de que el público decidiese que él debía pasar una noche dentro de la casa. Durante ese encuentro parece que Adara empezó a tener más claras sus ideas y finalmente ambos se besaron. Ahora, Hugo Sierra ha querido explicar cómo está viviendo estos momentos y cómo se ha tomado las disculpas que la concursante le ha dado a través de un confesionario.

Durante su llamada telefónica Hugo Sierra se ha mostrado triste y ha confesado que para él no está siendo nada fácil esta situación. "Estoy muy triste pero la vida sigue y hay que echarle huevos", ha admitido. Además, ha explicado que no ha querido ver todas las imágenes sobre la noche que Adara y Gianmarco pasaron juntos.

Respecto a las declaraciones que ha hecho la concursante en el confesionario pidiéndole perdón por no haber podido controlar sus impulsos y emociones, el urugayo ha indicado que acepta su disculpa aunque no comparta su manera de hacer las cosas. "Claro que acepto su perdón, no tengo por qué no aceptarlo. Esté de acuerdo o no con sus formas, el perdón se acepta".

Hugo Sierra duda de conocer realmente a Adara tras ver su comportamiento y ha admitido que ya no tiene el mismo pensamiento que antes donde creía que las cosas se podían llegar a solucionar. Ahora, él da por terminada su relación con Adara y su única prioridad es poder hacer las cosas "por las buenas" y "justas para las dos partes".

Atrás queda la posibilidad de reconciliación que se veía hace unos días entre ambos y que incrementó cuando la pareja se reencontró dentro de la casa. Una visita que acabó con un beso entre Adara y Hugo y que habría la puerta a un posible entendimiento entre ambos. Ahora, parece que todo ha cambiado y Hugo Sierra ha confesado que no quiere mantener una conversación con ella cuando salga de la casa de 'GHVIP 7'.