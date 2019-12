Maestro Joao cuenta qué le dijo a Adara en secreto.

El Maestro Joao revela qué mensaje le escribió a Adara en la pierna

El ex concursante ha explicado que su intención era que su amiga dejase de dudar

Durante la última gala de 'GHVIp 7', Adara Molinero pudo reencontrarse con el Maestro Joao debido a que ella decidió escogerlo como su director de campaña para que la defienda y promueva que la gente le vote para ganar. Durante este encuentro los dos amigos pudieron hablar de lo que Adara está viviendo y sintiendo. Además, parece que este reencuentro Joao también lo utilizó para revelarle cierta información a su amiga sobre el exterior para tranquilizarla y resolver alguna de las dudas que ella tenía dentro de la casa de Guadalix.

En 'Mhyv' han estado analizando las imágenes del encuentro entre el Maestro Joao y Adara. Durante este repaso han visto que el ex concursante hacía un gesto extraño en la pierna de la finalista. Kiko Jiménez ha expresado que tiene la teoría de que Joao intenta comunicarla a Adara qué tiene que decir en cada momento sobre los sentimientos que siente hacia Gianmarco y hacia Hugo.

Sin embargo, Joao ha querido aclarar que no trataba de decirle nada de eso. El Maestro Joao ha confesado que lo único que hizo fue escribirle la palabra "Si". Todo surgió después de que Adara no parase de preguntarle de manera insistente si Gianmarco le estaba esperando fuera o no. "No lo hice por hacerle mal ni nada. No sabía si le podía dar información y se lo escribí en la pierna", ha contado. Su intención, según ha explicado, era conseguir que su compañera no dudase. "Se queda con lo negativo y ya se lo tuve que escribir", ha recalcado.

Además, el Maestro ha indicado, entre risas, que aún debe tener "grabada" la palabra en la pierna porque le "clavó la uña". El ex concursante ha intentado explicar que no podía hacer otra cosa. "La estaba esperando ¿Qué le pongo?".