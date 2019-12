La que fuera concursante de 'Gran Hermano 11' se ha convertido en un rostro imprescindible en Telecinco, ya sea como colaboradora del debate del 'reality' o participando en otros programas como 'Viva la vida' o 'Sábado Deluxe'. Y si por algo se caracteriza Carolina Sobe es por no tener pelos en la lengua, ya sea para hablar de los participantes o de su vida propia, así que si le preguntamos por su relación con Julio Ruz (ex de María Jesús Ruiz) tiene clarísimo lo que son... ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones!

Sus palabras, desde luego, no han dejado indiferente a nadie, pues oye, es lo que hay 'amigovios' (amigos-novios), porque nada de relación seria pero algún que otro 'affaire' cuando a ambos le apetece, pues bienvenido sea. "Tenemos una atracción... No sé cómo decirle que no, no puedo, es muy fuerte", ha confesado, "tenemos encuentros, me da lo suyo, le doy lo mío y ya está, de vez en cuando".

instagram

Asegura que "no sé qué tiene pero me tiene atrapada", y hasta se plantea si le habrá hecho un 'amarre', bromeando, claro. Pero está deseando volver a verle y hasta le ha lanzado un "miau"... ¡Madre mía, madre mía!

Ya a los inicios de su relación confesaba que con Julio "me lo paso pipa, pim pam, me pongo con los tacones al techo y ya está", haciendo alusión a que sus encuentros sexuales son cuanto menos intensos. Y ella misma definía su relación, por aquel entonces, como "amiguitos con derecho a abrir el cajón de los tangas", y parece que a día de hoy nada ha cambiado.

También ha aprovechado para hablar de 'GH VIP 7', y lo que tiene clarísimo es que "no puedo con Adara".