Kiko Jiménez confirma que tiene información exclusiva de Antonio David Flores y Rocío Flores

El colaborador ha tachado a ambos de no ser sinceros

El ex concursante de 'GHVIP 7, Kiko Jiménez, ha indicado en 'Mhyv' que tiene información exclusiva acerca de Antonio David Flores y Rocío Flores. El colaborador ha querido contar qué ha descubierto tras la salida de Antonio David de la casa de Guadalix. Unos datos que demostrarían, según Kiko Jiménez, que ni él ni su hija, Rocío Flores, han sido del todo sinceros acerca del papel que ella ha desempeñado mientras Antonio David se encontraba dentro del concurso. Una información que quiere que se revele en el polígrafo. Es por esto, que ha mandado la pregunta para que sea resuelta en el próximo 'Sábado Deluxe'.

Cuatro





Kiko Jiménez ha resaltado que tiene información exclusiva que ha querido compartir en 'Mhyv', programa en el que él colabora. Según ha indicado , Antonio David Flores y Rocío Flores "parece que no están siendo todo lo sinceros que intentan hacer ver a la audiencia".

En concreto, Kiko Jiménez ha indicado que padre e hija habrían engañado a todo el mundo tras afirmar que Rocío Flores fue la que se ofreció a defender a su padre en el plató sin que él se lo pidiese. "A mí me consta que no es así", ha recalcado. Según Kiko, Antonio David habría estado condicionado a llevar a su hija para hacer su concurso "más atractivo". Una información que espera que se confirme después de que Antonio David Flores se enfrente al polígrafo en 'Sábado Deluxe'.

Cuatro

La relación entre Kiko Jiménez y Antonio David Flores no ha parado de torcerse desde que el colaborador de 'Mhyv' saliese de la casa de Guadalix. Ambos han vivido tensos enfrentamientos en plató debido a que Kiko Jiménez ha hablado en plató acerca de Rocío Flores y su familia. Una situación que no gustó a Antonio David Flores y que ha hecho que la buena relación que había entre ellos, dentro del concurso, ya no sea la misma.