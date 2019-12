Alejandro Albalá da su opinión sobre Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Albalá piensa que Kiko Jiménez estaría dispuesto a todo "por tal de estar en televisión"

Alejandro Albalá ha estado en el bingo 'Las Vegas' donde ha dado sobre su opinión acerca de Sofía Suescun y su actual pareja, Kiko Jiménez. Albalá y Sofía Suescun mantuvieron una relación que no acabó en buenos términos. Ahora, el ex de la ganadora de 'Gran Hermano' ha hablado para expresar que ya no piensa en ella y que su relación está completamente superada. Además, ha querido dar su punto de vista respecto a la situación sentimental que está viviendo actualmente ella con el colaborador de 'Mhyv', Kiko Jiménez

Gtres

"Es una persona que ya pasó y es del pasado. Que sea feliz en su vida", ha comenzado diciendo Albalá asegurando que ya no siente nada hacia Sofía. Eso sí, el ex de Chabelita también ha querido aclarar que le parece que en estos momentos "la está liando un poco". Según su punto de vista, las declaraciones y el comportamiento de Sofía Suescun durante este tiempo en plató está siendo excesivo. "Se está pasando de vueltas pero bueno cada uno sabrá no es mi problema. Es problema de ella y del novio ese que tiene que, la verdad, me cae bastante poco bien", ha indicado.

Además, ha explicado que ella sabrá "con la gente que se junta" pero que sin duda él no tiraría "por los caminos que ella tira". Es entonces cuando ha hablado acerca de Kiko Jiménez, según él, la única intención del ex concursante de 'GHVIP 7' es "engancharse por tal de estar en televisión". De hecho, está seguro de que "si mañana le tiene que dar la patada a Sofía se la dará, como si se la tiene que dar a su madre. Es capaz de todo por estar ahí sentado", ha recalcado.