Una foto de Gianmarco y Alba Carrillo hunde por completo a Adara

Ya solo quedan tres: Mila Ximénez, Adara Molinero y Alba Carrillo. Tres mujeres con un mismo objetivo, hacerse con el maletín de 'GH VIP 7'. Las concursantes están pasando sus últimos días en la casa y estar solas no es lo más divertido del mundo, así que el programa está haciendo lo que puede para hacérselo más llevadero, es por eso que este fin de semana han podido disfrutar de una última fiesta. En ella, el super les ha hecho un regalazo: ponerle una secuencia de imágenes de su paso por la casa. Pero entre momentos divertidos y tiernos, apareció una foto que lo ha destrozado todo... ¡Adara acabó llorando completamente hundida!

La finalista confesaba que hay una imagen en la que sale su nuevo churri, Gianmarco, que le ha revuelto, ¿el motivo? ¡Cómo miraba a Alba Carrillo! "Es una tontería. Le gustaba Alba al principio", le explicaba Mila, como si eso fuese un consuelo...

"¿Pero tú no has sentido que te miraba como a mí no?", preguntaba preocupada Adara a Alba. "Es que él siempre mira así...Irene también decía que quería un chico que mire como Gianmarco mira a Alba...Él decía que yo le gustaba, pero era algo físico...Yo siempre le decía que era como un bebé para mí... También le gustaba Estela y por eso le dolieron tanto sus tres puntos (los de Estela)".

Pero las palabras de sus compañeras no han hecho más que hundir a Adara, que se ha sentido cada vez peor y no ha podido parar de llorar. Alba Carrillo y Mila Ximénez no han dudado en comentar la jugada del italiano en privado: "Aquí, a Gianmarco le han gustado todas... Todas por tramos y es una verdad como un templo".

Sin embargo, Alba quiso tranquilizar a Adara zanjando el tema de la mejor manera posible: "Él llegó atolondrado, a mí no me ha mirado horas como a ti".