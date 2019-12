Kendall Jenner y su hermana pequeña, Kylie, son probablemente las hermanísimas por excelencia del clan Kardashian, y es que su relación es inmejorable. Cada paso que dan demuestran estar más unidas que antes, es por eso que se toman la libertad de burlarse la una de la otra sin ningún tipo de pudor y regalan a sus seguidores momentazos como el que nos han dejado estos días. Durante un vídeo promocional de los últimos capítulos de la actual temporada de ‘Keeping Up With The Kardashians’, la modelo Kendall Jenner sacaba su lado más divertido y se encargaba de imitar a su hermana probando sus cosméticos de la forma más divertida.

En el vídeo la vemos poniéndose los super labios de su hermana a base de mucho pintalabios (hasta se pinta los dientes bromeando), y hasta probando el 'test labial' en su brazo, algo que hacen mucho Kylie y Kim Kardashian cuando demuestran la eficacia de sus productos.

Y por si fuera poco, la modelo llama a su hermana por teléfono con una de sus pelucas puestas y le dice estar hablando "consigo misma", aunque eso no le hizo especial gracia a Kylie.

Y si este vídeo ha vuelto locos a sus seguidores y pensábamos haberlo visto todo, va la pequeña Stormi y hace algo muy parecido... ¡Está para comérsela! Las hermanas le han dejado los labiales a la peque de la casa y ella ya se ha encargado de utilizarlos a su manera, y claro, el resultado es bastante parecido al de Kendall, aunque en el caso de la modelo fue hecho a propósito y en tono de humor.

La hija de Kylie ya apunta maneras y no puede ser más mona... Stormi cogió uno de los pintalabios de la marca de cosméticos de mamá y así quedó.