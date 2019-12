Hugo Sierra no entiende que la madre de Adara haya hablado mal de él

Hugo reconoce que no comprende cómo ha cambiado de sentimientos Adara

Hugo Sierra ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hablar de sus sentimientos y cómo está afrontando saber que Adara ya se ha decidido y ha escogido a Gianmarco. Una situación que él mismo ha explicado que está siendo "muy dolorosa". Además, también ha hablado sobre las declaraciones que la madre de Adara, Elena, ha hecho sobre él en 'Viva la vida'. Un testimonio donde no le dejaba en buen lugar insinuando que su hija había pasado por más cosas de las que había contado. Unas palabras que no han sentado nada bien al que ha sido, hasta ahora, pareja de la concursante.

Telecinco

La madre de Adara, Elena, ha hablado en 'Viva la vida' explicando que su hija no era feliz y que han pasado muchas cosas, que no se conocían, entre ella y Hugo. Con estas declaraciones dejaba ver unas insinuaciones que no han hecho gracia a Hugo. "Me extraña que hable con su madre y se quede todo arreglado entre nosotros y luego diga eso", ha indicado. Es más, Hugo ha reconocido que él no ve las imágenes que aparecen sobre Elena o Adara y que de eso se encarga su abogado. "Le digo a mi abogado que vea sus declaraciones porque siempre habla de mi. Me dijo que no le gustaba el rumbo que estaba tomando", ha explicado.

Hugo Sierra ha reconocido que no le han hecho gracia esas insinuaciones y que no entiende a qué podía referirse. Por su parte, Belén Esteban ha hablado por teléfono con Elena y ha explicado que ella en ningún momento quiso insinuar nada. "Elena me ha dicho que te aclara que no se ha explicado bien. Simplemente quiere que se escuche la versión de Adara cuando salga de la casa", ha contado Belén Esteban explicando lo que le había dicho la madre de Adara por teléfono.

Telecinco

Además, Esteban ha comentado que Elena le pidió a Hugo que trajese a su nieto para que ella se lo quede y Adara pueda verlo cuando salga del concurso. Unas declaraciones que Hugo ha confirmado, aunque ha explicado que no será posible. "Mi abogado me ha dicho que no es aconsejable", ha aclarado.

Hugo Sierra ha indicado que sigue sin entender cómo Adara hablaba bien de él durante la curva de la vida y unos días después era el peor novio. Además, ha explicado que no le cuadra que diga que ya era infeliz antes del embarazo. "Si no eres feliz no buscas un bebé", ha recalcado.