La concursante de 'GH VIP 7' ha concedido su primera entrevista a 'El Debate' tras ser la cuarta finalista del reality. Y es que la protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha dado detalles de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y cómo ha sido su vuelta a la realidad tras salir del concurso. No obstante, no todo parece que ha sido de color de rosa. La reina del brillo ha reconocido que la vuelta a su vida real ha sido bastante dura porque aún sentía que estaba encerrada en las cuatros paredes de la casa. Atentos a sus palabras.

Gtres

"Me encuentro muy rara", ha comenzado diciéndole a Jordi González. "Soy incapaz de dormir, llevo dos días en casa junto a mi hija y no he sido capaz de contestar los mensajes del móvil aún", confesó la Salazar, muy sincera tras salir del concurso. "Antón se tuvo que ir a trabajar y me llamó, empecé a hablarle muy deprisa y me dijo que qué me pasaba... Pensaba que me cortaban la llamada", aseguró la hija de Raquel Salazar, dejando claro que su participación en el programa de televisión la ha pasado factura.

Telecinco

No obstante, no todo ha sido negativo. Noemi Salazar está muy contenta de su paso por la casa porque se lleva personas para toda la vida y una experiencia inolvidable. “Ha sido la experiencia de mi vida. Me llevo a personas maravillosas”, explicó muy emocionada.