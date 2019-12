¿Qué hacen las Kardashian con los restos de sus mastodónticas fiestas?

Si hay algo que a los famosos les encanta, es montar fiestas en casa, y cuanto más 'tochas', mejor. De hecho, las Kardashian son las reinas de las fiestas famosiles en Hollywood, y juerga que montan, juerga que sale en los medios. Da igual que sean cumpleaños, que aniversarios, que cualquier otra cosa: Kylie Jenner llegó a montar un mini parque de atracciones en su jardín trasero para el cumple de su hija, Stormi... y Kim se atrevió a hacer nevar exclusivamente en su casa para celebrar una fiesta navideña en Los Ángeles, donde las temperaturas no suelen bajar de los 20 grados (una 'ida de olla' patrocinada por Kim Kardashian y su maridito Kanye West, 'of course')

Pues bien, una de las preguntas lógicas que cabía hacerse era qué pasaba con todo lo que sobraba en esas fiestas. Hemos visto verdaderos festines en los que había más comida de la que es humanamente posible consumir en una sola fiesta, y ahora ha sido Khloe Kardashian la que ha respondido a esta pregunta de un tuitero: "Pregunta seria: ¿qué hacéis con todos los accesorios, la decoración y los restos de comida después de las fiestas de cumpleaños? Acabo de ver el de Khloe, el fin de semana pasado el de North y Penelope (hijas de Kim y Kourtney Kardashian respectivamente) y anoche el de Saint (hijo de Kim) ¡Es MUCHO y tengo mucha curiosidad!", quisieron saber desde las redes.ç

Con mucha naturalidad, Khloe respondió: "La decoración normalmente se alquila, pero cualquier cosa personal se guarda para otra función algún día. Los restos de comida siempre se donan a un banco de alimentos o iglesia. A veces la comida puede ir a otro lado según la situación". Una respuesta que honra al 'klan', ya que se puede ser multimillonarias, pero no derrochonas.





Ya les cayó una buena por una guerra de comida

Hace unos meses, tras la emisión de un capítulo de su reality, 'Keeping up with the Kardashians', les cayó una buena bronca por parte de sus seguidores, y eso que muchos las adoran. ¿La razón? Una pelea de comida, en la que una de las hermanas empezó con tirando pasta a otra... y aquello acabó como una batalla campal. A muchos no les pareció bien que, habiendo gente que no tiene nada para comer, ellas malgastaran de esa forma... y aunque Khloe también participó, luego se arrepintió ante las cámaras: "Me molesta esta pelea de comida. ¿A quién diablos no le iba a molestar? Esto es, en el mundo de cualquier persona normal, extraño, inquietante e inaceptable".