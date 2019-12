Terelu Campos ha estremecido a sus compañeros de Viva la vida. La presentadora ha recordado un episodio de acoso de la que fue víctima durante un largo tiempo, lo que ha puesto a sus compañeros los pelos de punta al conocerlo por primera vez. La mujer ha asegurado que se ha mantenido callada hasta ahora en la vida pública aunque sí que denunció los hechos en el momento en el que se produjeron para que la Policía buscara a los responsables de este grave acoso que, asegura, fue "in crescendo".

Al principio se trataban de unos SMS amenazadores mientras que, más tarde, la persona responsable comenzó a llamarla por teléfono. Llamadas que no cogía, a consejo de la Policía ya que estas se hacían siempre desde dos cabinas ubicadas en diferentes puntos de Madrid. "Me dijeron que les avisara cuando me llamaba esta persona para poder ir a localizarla", aseguraba la presentadora quien, confesaba, tener "pavor" al recordar aquel episodio a pesar de que hace ya cuatro años que las amenazas acabaron, poniendo fin de un día para otro.

Telecinco

"Esta persona me escribía, y me amenazó con que me iba a violar", contaba la presentadora ante la sorpresa de todos sus compañeros que se estremecían ante las declaraciones de la periodista, "me dijo que iría a la cárcel pero que le merecería la pena". Unas palabras que mantuvo en silencio también a su familia ya que la única persona conocedora de estos hechos en su entorno, durante mucho tiempo, fue solo su madre.

La persona acosadora contaba con muchos detalles de su rutina y su vida privada por lo que "la Policía siempre creyó que era alguien de mi entorno", aseguraba añadiendo que el acoso paró cuando ella se armó de valor y le cogió el teléfono para decirle que "te sorprendería saber que sé quién eres". "Les tengo que agradecer muchísimo a la Policía porque hicieron todo lo posible", declaraba la presentadora que confesaba que, a pesar de lo que ella dijo a su acosador, "nunca llegaron a coger a esa persona".