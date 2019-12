Sólo ha pasado poco más de un año desde que Techi Cabrera fuera expulsada de 'GH VIP 6' y, en este tiempo, le ha dado tiempo a cambiar mucho. Concretamente, de cara. La que fuera ex de Kiko Rivera parece que le ha cogido el gustillo a esto de pincharse bótox y ácido hialurónico, y también a los cambios estéticos en general, como el color de pelo o los tatuajes. De hecho, algunos de sus últimos cambios están relacionados ¡con todo esto a la vez!

No hay más que darse un paseo (virtual) por su cuenta de Instagram para darse cuenta de que esta chica, a sus 34 años, tiene más intervenciones que muchas que le doblan la edad. ¿La última? El borrado de un tatuaje del que parece haberse arrepentido, y no nos extraña, porque lo tenía en la cara:

Ahora lo ves...

¡Ahora no lo ves!

Queremos pensar que por fin se ha deshecho de ese tatuaje que no le hace ningún favor (ya hablamos de él en su día y sus fans auguraron que se iba a arrepentir) y no que sea cosa de la prominente base de maquillaje que lleva, aunque evidentemente no es el único cambio que vemos: está ligeramente más delgada y claramente mucho más rubia que antes. ¿Qué opinas de su nuevo look?

No es la primera vez que Techi se hace un cambio estético más o menos llamativo: ha pasado de morena a rubia, de labios delgados a gruesos (y a todavía más gruesos), de tener arruguitas de expresión a tener bótox en todos los sitios en los que se puede poner... vamos, que de como la trajo al mundo su madre a como es hoy... ¡hay un camino largo!