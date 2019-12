Los hemos visto de todos los colores, de madera, más sostenibles, más clásicos, naturales... incluso los más creativos hechos a mano con papel, luces... Así que es muy difícil sorprender con un árbol de Navidad original, sin embargo Pelayo Díaz lo ha conseguido. Quizá no el más original del mundo, pero divertido es, y mucho, ¡nos encanta! No solo ha conseguido sorprender con sus adornos, también ha logrado un resultado de 10 totalmente de inspiración deco, ¡cuánto estilo! Si es que viniendo del diseñador no podía ser de otra manera.

"La ilusión lo cambia todo 🎄 #christmas #christmastree #navidad", ha confesado el diseñador junto a la imagen de su árbol, que ha conseguido conquistar, OJO, AGARRÁOS, a la mismísima Carmen Lomana (que ya sabemos que es exquisita).

De color blanco, otro gran clásico, con luces algo escondidas que lo hacen brillar de forma muy elegante, y unos adornos muy originales: ¡Son robots! Ademas de las típicas bolas brillantes como abalorios, le ha añadido unos divertidos robots en miniatura que nos han vuelto locos. Y le ha añadido casitas, muñecos de nieve... No le falta detalle y nosotros ya estamos apuntando ideas para el año que viene.

"Hermoso árbol", "qué bonito", y, por supuesto, cientos de preguntas sobre dónde ha comprado los adornos de robots... Más de 14.000 personas han reaccionado en solo unas horas y ya quieren copiarle el árbol de Navidad.

"Hasta tu árbol de Navidad es elegante", le confiesan algunos... Y pensamos completamente lo mismo, ¡qué estilazo hasta para vestir un árbol! Nuestra enhorabuena, Pelayo. Sin duda, Pelayo y su chico, Andy, van a vivir unas fiestas muy especiales. El pasado 22 de septiembre celebraban su primer aniversario como 'marido y marido' y no podrían estar más felices.