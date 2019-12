Violeta Mangrián está a tope con su canal de Mtmad. En su nuevo vídeo, la ex superviviente ha revelado que ha estado a punto de hacerse una marcación abdominal. Violeta lleva ya en las espaldas unos cuantos retoques estéticos, ya que desde pequeña ha tenido muchos complejos. Dentro de esos retoques se encuentran un aumento de pecho, bichectomía, relleno de labios y bótox en la mandíbula. Muchos han sido los 'haters' que le critican por esas intervenciones y, por ello ha querido dejar muy claro que los retoques estéticos que se ha hecho se pueden contar con los dedos de una mano y le sobran.

MTMAD

"Desde pequeñita era muy flaquita, era muy poquita cosa, era un palito de escoba sin tetitas ni nada y así me quedé porque hasta que no me operé no tuve más tetas", ha explicado Violeta. Ahora, la ex tronista quiere volver a hacerse otro retoque que tiene que ver con su abdomen. Una marcación abdominal es lo que se quiere hacer Violeta y se trata de quitar grasa para que la piel se pegue al músculo. Pero ya ha cambiado de idea, y todo gracias a su chico. Fabio la ha convencido de que no le hace falta y de que está perfecta. "Ha habido siempre una persona a mi lado que me ha convencido de que no lo haga y no le faltaba razón, porque no me hace falta", confesaba Violeta.

Telecinco

"Me llaman polioperada pero no me he hecho tanto", explicaba la de Valencia que, sin embargo, no descarta volver a retocarse en un futuro próximo.